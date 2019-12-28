PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Ібрагімовіч гратиме під “своїм” номером у Мілані

Златан Ібрагімович визначився з ігровим номером в Мілані.

Златан Ибрагимович

Мілан напередодні оголосив про повернення Златана Ібрагімовича.

38-річний шведський форвард проведе у россонері півроку. Також угода передбачає її пролонгування ще на сезон.

Читайте: Вандали перетворили статую Ібрагімовича на Лорда Волдеморта

У Мілані Златан виступатиме під “своїм” 11 номером. Зараз під цим номером грає Боріні, але у січні Фабіо точно покине Сан-Сіро.

Про повернення Ібрагімовича у Мілан клуб оголосив грою слів.

Фото: Zlatan Ibrahimović

Джерело: Corriere dello Sport

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Манчестер Сити - Аталанта: гол Малиновский
Гол Маліновського у ворота Верони серед найкращих у Серії А у грудні
Статуя Златана Ибрагимовича
Вандали перетворили статую Ібрагімовича на Лорда Волдеморта
Аталанта Мілан
Маліновський допоміг Аталанті розгромити Мілан
Винченцо Монтелла
Фіорентина відправила у відставку Монтеллу
антирасистские картины с обезьянами
Ми всі мавпи. Серія А вирішила боротися з расизмом картинами з шимпанзе
Corriere dello Sport расизм
Чорна п’ятниця: Corriere dello Sport звинувачують у расизмі за анонс матчу
Криштиану Роналду
Роналду просидів у машині майже всю церемонію вручення нагород Серії А
Ювентус форма
Ювентус втратив очки у матчі з Сассуоло
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка