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Факти / Спорт

Роналду розповів про свою мрію після завершення кар’єри

Форвард Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів, чим хотів би зайнятися після завершення кар’єри футболіста.

Криштиану Роналду

Зірка туринського Ювентуса Криштіану Роналду розповів, що не проти спробувати себе у кіно після завершення кар’єри футболіста.

— Коли я закінчу з футболом, хотілося б повернутися до навчання. Мені подобається вчитися, тому що, на жаль, не завжди можу відповісти на питання, які виникають. Є ще одна річ, яка зачаровує мене – я хотів би знятися в кіно, – розповів Криштіану.

Чинний контракт португальця з б’янконері розрахований до червня 2022 року. На момент його завершення Криштіану буде 37 років.

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В нинішньому сезоні Роналду забив за Юве 12 м’ячів та відзначився двома асистами.

До речі, дівчина Криштіану Роналду Джорджина Родрігес поділилася з шанувальниками спокусливим відео на відпочинку в ОАЕ.

Фото: Cristiano Ronaldo

Джерело: The National

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