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Факти / Спорт

З роялем і Донбас Ареною: Шахтар привітав уболівальників з Новим роком

Футбольний клуб Шахтар записав зворушливе відео-привітання для своїх уболівальників.

З роялем і Донбас Ареною: Шахтар привітав уболівальників з Новим роком

Футбольний клуб Шахтар привітав своїх прихильників, оригінальним роликом.

На відео футболісти грають на роялі, розпаковують подарунки з дітьми, а також у ролику показали Донбас Арену, яка знаходиться в окупованому Донецьку.

Читайте: Шевченко та футболісти збірної оригінально привітали з Новим роком

У зйомках взяли участь Луїш Каштру, Даріо Срна, Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Тете, Додо, Манор Соломон, а також Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов і Жуніор Мораес з сім’ями.

Раніше Факти ICTV писали, що українські бійці записали привітання з Новим роком під всесвітньо відому мелодію Щедрика.

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