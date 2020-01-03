PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Динамо підписало екс-хавбека російського Тамбова – ЗМІ

Беніто, який раніше захищав кольори російського Тамбова, перейшов до київського Динамо.

Бенито

Нігерійський півзахисник Беніто перейшов до київського Динамо.

21-річний футболіст уклав з київським клубом контракт на 3,5 року.

В кінці грудня Беніто залишив російський клуб Тамбов.

Читайте: Екс-футболіст Ювентуса, який у 2016-му проміняв футбол на танці, відновив кар’єру

Футболіст є гравцем збірної Нігерії U-23, в складі якої він в цьому році взяв участь в Кубку африканських націй.

Офіційного підтвердження від київського Динамо щодо трансферу футболіста поки немає.

Нагадаємо, Бенфіка оголосила про трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Юліана Вайгля.

Джерело: Sport24

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Юлиан Вайгль
Суперник Шахтаря підписав хавбека Боруссії
Ультрас Динамо отпраздновали день рождения Бандеры
Фаєри та патріотичні пісні: ультрас Динамо відсвяткували день народження Бандери
Златан Ибрагимович
Офіційно: Ібрагімович перейшов у Мілан
Лионель Месси
Манчестер Сіті випадково відправив офіційний запит щодо трансферу Мессі
Динамо Киев логотип
Динамо зробило заяву щодо допінг-скандалу з Бесєдіним
Артем Беседин
Футболіст збірної України провалив допінг-тест
Такуми Минамино
Ліверпуль оформив перший зимовий трансфер, купивши конкурента Салаху
Десна – Динамо: кияни зробили собі подарунок перед перервою в УПЛ
Десна – Динамо: кияни зробили собі подарунок перед перервою в УПЛ
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка