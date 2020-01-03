Беніто, який раніше захищав кольори російського Тамбова, перейшов до київського Динамо.

Нігерійський півзахисник Беніто перейшов до київського Динамо.

21-річний футболіст уклав з київським клубом контракт на 3,5 року.

В кінці грудня Беніто залишив російський клуб Тамбов.

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Футболіст є гравцем збірної Нігерії U-23, в складі якої він в цьому році взяв участь в Кубку африканських націй.

Офіційного підтвердження від київського Динамо щодо трансферу футболіста поки немає.

Нагадаємо, Бенфіка оголосила про трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Юліана Вайгля.

Джерело: Sport24