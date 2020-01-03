Екс-форвард збірної Італії Даніель Освальдо відновив кар’єру гравця, підписавши контракт з аргентинським клубом Банфілд.

33-річний Даніель Освальдо підписав контракт з аргентинським клубом Банфілд. Угода розрахована на один рік.

Екс-футболіст Ювентуса, Інтера і Роми пішов з професійного футболу в 2016 році і розпочав музичну кар’єру. Він також був учасником італійської версії Танців із зірками.

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Тепер Освальдо виступатиме за команду, яка посідає шістнадцяте місце у вищому дивізіоні Аргентини.

A continuacion, se brinda un informe sobre el Fútbol Profesional del Club Atletico #Banfield pic.twitter.com/uCRArYF7lF — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 2, 2020

Окрім вищеназваних клубів виступав за Еспаньол, Фіорентину, Лечче, Болонью, Бока Хуніорс, Саутгемптон, Порту і Аталанту. Причина частих змін клубу Даніелем пов’язана з його складним характером, через який він не зміг ніде надовго закріпитися.

Нагадаємо, Бенфіка оголосила про трансфер півзахисника дортмундської Боруссії Юліана Вайгля.

Фото: Behance