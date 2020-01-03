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Факти / Спорт

На турнірі ATP Cup в Австралії організатори сплутали гімни Молдови та Румунії

Організатори командного турніру ATP Cup перед стартом матчу між збірними Бельгії та Молдови помилково включили гімн Румунії.

Теннис

Під час турніру ATP Cup, який проходить в Австралії, сталася помилка з вини організаторів.

Під час матчу між збірними Бельгії та Молдови помилково увімкнули гімн Румунії замість молдовського.

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Пізніше організатори вибачилися перед молдовською командою за допущену помилку.

— Приносимо свої щирі вибачення. Ми вже особисто вибачилися перед командою Молдови, – повідомляється сайт турніру.

Матч закінчився перемогою бельгійців з рахунком 3:0. Призовий фонд турніру складає $15 млн.

Нагадаємо, під час матчу відбору до Євро-2020 між Францією та Албанією організатори помилково увімкнули гімн Андорри, а потім вибачилися за казус перед Вірменією. В результаті офіційні вибачення довелося висловлювати президенту Франції Емануелю Макрону.

Джерело: The West Australia

Фото: Dreamstime

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