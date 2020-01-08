Колишній арбітр ФІФА з Аргентини Пабло Лунаті назвав сина на честь стадіону Реала Сантьяго Бернабеу.

Колишній аргентинський арбітр Пабло Лунаті не є вболівальником мадридського Реалу, а вболіває за аргентинський Рівер Плейт.

Однак саме на стадіоні мадридського Реалу Сантьяго Бернабеу мільйонери виграли Кубок Лібертадорес, обігравши у фіналі принципового суперника Бока Хуніорс.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Pablo Lunati (@pablolunati22ok) 3 Січ 2020 р. о 9:13 PST

Про клубні вподобання Лунаті розповів після завершення кар’єри арбітра.

Читайте: Святкування чемпіонства Фламенго вилилося у сутички фанатів з поліцією

З 2007-го року по 2012-й Лунаті обслуговував міжнародні матчі.

Нагадаємо, у 2018 році у другому фінальному матчі Копа ЛІбертадорес Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс на Сантьяго Бернабеу з рахунком 3:1.

Фото: Pablo Lunati