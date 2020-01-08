Колишній арбітр ФІФА з Аргентини Пабло Лунаті назвав сина на честь стадіону Реала Сантьяго Бернабеу.
Колишній аргентинський арбітр Пабло Лунаті не є вболівальником мадридського Реалу, а вболіває за аргентинський Рівер Плейт.
Однак саме на стадіоні мадридського Реалу Сантьяго Бернабеу мільйонери виграли Кубок Лібертадорес, обігравши у фіналі принципового суперника Бока Хуніорс.
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Про клубні вподобання Лунаті розповів після завершення кар’єри арбітра.
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З 2007-го року по 2012-й Лунаті обслуговував міжнародні матчі.
Нагадаємо, у 2018 році у другому фінальному матчі Копа ЛІбертадорес Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс на Сантьяго Бернабеу з рахунком 3:1.
Фото: Pablo Lunati