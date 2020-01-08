PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Екс-арбітр ФІФА назвав сина на честь стадіону

Колишній арбітр ФІФА з Аргентини Пабло Лунаті назвав сина на честь стадіону Реала Сантьяго Бернабеу.

арбитр Пабло Лунати

Колишній аргентинський арбітр Пабло Лунаті не є вболівальником мадридського Реалу, а вболіває за аргентинський Рівер Плейт.

Однак саме на стадіоні мадридського Реалу Сантьяго Бернабеу мільйонери виграли Кубок Лібертадорес, обігравши у фіналі принципового суперника Бока Хуніорс.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Pablo Lunati (@pablolunati22ok)

Про клубні вподобання Лунаті розповів після завершення кар’єри арбітра.

Читайте: Святкування чемпіонства Фламенго вилилося у сутички фанатів з поліцією

З 2007-го року по 2012-й Лунаті обслуговував міжнародні матчі.

Нагадаємо, у 2018 році у другому фінальному матчі Копа ЛІбертадорес Рівер Плейт обіграв Бока Хуніорс на Сантьяго Бернабеу з рахунком 3:1.

Фото: Pablo Lunati

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Садио Мане
Садіо Мане – найкращий футболіст Африки у 2019 році
Натаель Жюлан
В ДТП загинув футболіст Натаель Жюлан
Даниэль Освальдо
Екс-футболіст Ювентуса, який у 2016-му проміняв футбол на танці, відновив кар’єру
Ливерпуль - Брайтон Ван Дейк
Роналду і 5 футболістів Ліверпуля – L’Equipe назвав команду 2019 року
Юлиан Вайгль
Суперник Шахтаря підписав хавбека Боруссії
Футбол в тюрьме
Товариський матч в’язнів у Мексиці завершився 16-ма вбивствами
Сборная Украины поздравила с Новым годом
Шевченко та футболісти збірної оригінально привітали з Новим роком
Криштиану Роналду
Роналду розповів про свою мрію після завершення кар’єри
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка