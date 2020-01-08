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Sony презентувала логотип PlayStation 5 та розповіла про нововведення

На виставці CES 2020 компанія Sony провела міні-презентацію консолі PS5.

PS5

Sony презентувала офіційний логотип PlayStation 5. Він виконаний в стилістиці лого консолей минулих поколінь.

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Генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан також поділився ключовими апаратними особливостями майбутньої консолі:

  • нова система Haptics/Adaptive Triggers;
  • апаратна підтримка трасування променів в режимі реального часу;
  • надшвидкісний SSD-накопичувач;
  • привід для дисків Blu-ray;
  • 3D Audio звук.

Інші подробиці, зокрема щодо контенту PlayStation 5, розкриють у найближчі кілька місяців.

Дата виходу PS5

На початку жовтня 2019 року Sony оголосила дату виходу PS5 – на американський, японський та європейський ринки консоль вийде до кінця 2020 року.

Привід оптичних дисків залишиться: ігри будуть продаватися на дисках об’ємом 100 ГБ.

PlayStation 5 заряджатиметься за допомогою порту USB Type-C. Нова консоль отримає більш об’ємний акумулятор в порівнянні з попередньою версією – відповідно, збільшиться і її вага.

Раніше Факти ICTV писали, скільки коштуватиме консоль PS5.

Фото: Sony

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