На виставці CES 2020 компанія Sony провела міні-презентацію консолі PS5.
Sony презентувала офіційний логотип PlayStation 5. Він виконаний в стилістиці лого консолей минулих поколінь.
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Генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан також поділився ключовими апаратними особливостями майбутньої консолі:
- нова система Haptics/Adaptive Triggers;
- апаратна підтримка трасування променів в режимі реального часу;
- надшвидкісний SSD-накопичувач;
- привід для дисків Blu-ray;
- 3D Audio звук.
Інші подробиці, зокрема щодо контенту PlayStation 5, розкриють у найближчі кілька місяців.
Дата виходу PS5
На початку жовтня 2019 року Sony оголосила дату виходу PS5 – на американський, японський та європейський ринки консоль вийде до кінця 2020 року.
Привід оптичних дисків залишиться: ігри будуть продаватися на дисках об’ємом 100 ГБ.
PlayStation 5 заряджатиметься за допомогою порту USB Type-C. Нова консоль отримає більш об’ємний акумулятор в порівнянні з попередньою версією – відповідно, збільшиться і її вага.
Раніше Факти ICTV писали, скільки коштуватиме консоль PS5.
Фото: Sony