Роналду похизувався м’язами, яким позаздрить Шварценеггер

Португальський форвард Ювентуса Кріштіану Роналду виклав в Instagram нове фото, яке менш ніж за добу зібрало майже 8 млн вподобань.

Зірка туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду опублікував фото з тренування у спортивному залі.

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34-річний футболіст позує на знімку з гирею присівши. На фото чітко видно різноманітну групу м’язів.

— Ранкове тренування, – підписав знімок Криштіану.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 8 Січ 2020 р. о 4:09 PST

Менше ніж за добу публікація португальця зібрала майже 8 млн вподобань.

В поточному розіграші Серії А Роналду забив 13 м’ячів і йде третім у списку бомбардирів чемпіонату Італії.

Раніше голлівудський актор та зірка фільму Термінатор Арнольд Шварценеггер розповів, за кого вболіває у футболі.

Фото: Cristiano Ronaldo