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Факти / Спорт

Вест Хем може віддати Ярмоленка в оренду

Футбольний клуб Лондона Вест Хем готовий вислухати пропозиції щодо українського півзахисника Андрія Ярмоленка.

Клуб готовий віддати Ярмоленка в оренду вже у січні 2020 року.

Наразі інформація про те, що українського футболіста можуть віддати в оренду, не підтверджена. Однак можливе рішення пов’язують з тим, що новий тренер Вест Хема Девід Моєс хоче змінити систему гри команди.

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Тому під час зимового трансферного вікна йому пообіцяли посилення, однак для цього необхідно продати деяких гравців команди.

Зараз Ярмоленко відновлюється після травми стегна. Він повинен знову почати брати участь в матчах до кінця трансферного вікна січня.

Цього сезону український футболіст зіграв у 15 матчах, в яких забив три голи.

До слова, про трансфер французького футболіста Рафідіна Абдулли практично одночасно оголосили два клуби.

Джерело: Sport.ua

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