Григорчук покинув Астану

Український спеціаліст Роман Григорчук покинув крісло тренера Астани.
Сторони розірвали угоди за обопільною згодою.
Разом з головним тренером клуб покинули і представники його тренерського штабу – Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.
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Григорчук працював в Астані з 2018 року. Минулого сезону команда оформила чемпіонство у чемпіонаті Казахстану та вийшла до групового етапу Ліги Європи.
Нагадаємо, Астана під керівництвом Григорчука у 5-му турі групового етапу Ліги Європи сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед.
Джерело: FC Astana
Фото: FC Astana
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