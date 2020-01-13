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Факти / Спорт

Григорчук покинув Астану

Український спеціаліст Роман Григорчук покинув крісло тренера Астани.

Сторони розірвали угоди за обопільною згодою.

Разом з головним тренером клуб покинули і представники його тренерського штабу – Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.

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Григорчук працював в Астані з 2018 року. Минулого сезону команда оформила чемпіонство у чемпіонаті Казахстану та вийшла до групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, Астана під керівництвом Григорчука у 5-му турі групового етапу Ліги Європи сенсаційно обіграла Манчестер Юнайтед.

Джерело: FC Astana

Фото: FC Astana

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