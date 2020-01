Екс-футболіст збірної Туреччини та бронзовий призер чемпіонату світу 2002 року Хакан Шукюр змушений був емігрувати до США через конфлікт з турецьким урядом.

Кілька років тому Шюкур вступив в партію Ердогана, але незабаром покинув її – Хакан був розчарований рівнем корупції і загальної манерою ведення справ. Після цього його рахунки були заморожені, а в 2015 році він разом з сім’єю переїхав до США через постійні напади на батьківщині.

У 2016 році його оголосили в турецький розшук через образи на адресу Ердогана та підозру в причетності до спроби держперевороту. За це можуть призначити довічне ув’язнення або смертну кару.

Шукюр живе у Вашингтоні і працює в Uber таксистом через політичні переслідування з боку турецького уряду.

Хакан разом з другом володів кафе і пекарнею в Пало-Альто ще рік тому. Однак згодом у кафе почали траплялися провокації. Шукюра взяли під захист ФБР.

Рахунки екс-футболіста у Туреччині заморожені, а його нерухомість фактично конфіскували. У Хакана навіть відібрали професійні досягнення – в 2017 році Галатасарай виключив його з усіх клубних списків, хоча члени правління проголосували проти.

