Хавбек Вест Гема Джек Вілшер налякав свого одноклубника Деклана Райса в його 21-й день народження жорстоким розіграшем.

Вілшер заліз в пральну машину і вичатував іменинника. Коли Деклан проходив повз, Джек з криком вискочив з пральної машини і не на жарт налякав Райса. Реакція хлопця безцінна.

Це вже не вперше Райса розігрують подібним чином. Під час літнього відпочинку хавбека збірної Англії розіграв гравець Челсі Мейсон Маунт.

Declan Rice’s reaction as he’s woken up by Mason Mount is too funny

Double scream

Mason Mount/Instagram pic.twitter.com/6GTdjXDXDM

— Match of the Day (@BBCMOTD) July 3, 2019