PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Одноклубник Ярмоленка заліз у пральну машину, щоб привітати іменинника

Хавбек Вест Гема Джек Вілшер налякав свого одноклубника Деклана Райса в його 21-й день народження жорстоким розіграшем.

Читайте: Фанати Ліверпуля жорстоко потролили футболістів МЮ в Австралії

Вілшер заліз в пральну машину і вичатував іменинника. Коли Деклан проходив повз, Джек з криком вискочив з пральної машини і не на жарт налякав Райса. Реакція хлопця безцінна.

— З днем народження! Хорошого дня, друже, – підписав опубліковане відео Джек.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Jack Wilshere (@jackwilshere)

Це вже не вперше Райса розігрують подібним чином. Під час літнього відпочинку хавбека збірної Англії розіграв гравець Челсі Мейсон Маунт.

Раніше гравець Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко неабияк налякав свою наречену Владу Седан.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка