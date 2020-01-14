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Факти / Спорт

Перформанс ультрас київського Динамо у топ-3 найкращих у світі у 2019 році

Перфоманс ультрас київського Динамо під час матчу проти Шахтаря потрапив до топ-3 найкрасивіших у світі у 2019 році за версією Ultras-Tifo.

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10 серпня ультрас біло-синіх нагадали Шахтарю про перемогу в Одесі у матчі за Суперкубок, який відбувся кілька тижнів до цього. Вболівальники вивісили банер: Геть із пляжу – ми тут ляжем.

Перше місце у рейтингу дісталося перформансу фанатів угорського Ференцвароша, головним тренером якого є українець Сергій Ребров.

Перформанс Ференцвароша

На другій позиції перформанс ультрасу марокканського клубу Раджа (Касабланка).

Перформанс Раджа

Нагадаємо, ультрас київського Динамо з фаєрами та патріотичними піснями відсвяткували день народження Степана Бандери.

Фото: WBC

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