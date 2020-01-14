Тіль Швайгер зніме фільм про Швайнштайгера

Німецький актор та режисер Тіль Швайгер розпочав зйомки документальної стрічки про екс-футболіста збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Бастіана Швайнштайгера.
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Вихід фільму запланований вже у 2020 році на стрімінговій платформі Amazon Prime.
— Для мене Бастіан – один з найвидатніших німецьких футболістів в історії. Він особлива людина. Для мене Швайнштайгер – це чисті емоції. З ним легко, тому і створення сценарію не створило великих труднощів. Він повинен отримати свій фільм, – розповів Швайгер.
Нагадаємо, Швайнштайгер оголосив про завершення професійної кар’єри у жовтні 2019 року.
Джерело: Die Welt
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