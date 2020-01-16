Суд постановив закрити олімпійські об’єкти в Ріо-де-Жанейро за 48 годин

Суд Ріо-де-Жанейро постановив закрити всі олімпійські об’єкти, які були побудовані для Ігор-2016.
Об’єкти повинні бути закриті протягом 48 годин.
Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури, в якому на підставі даних контрольно-наглядового органу затверджується, що ці об’єкти не мають сертифікатів безпеки і можуть бути небезпечні для відвідувачів.
Читайте: МОК заборонив спортсменам влаштовувати політичні акції під час Олімпіади
Суддя Еуженіо Араужо зазначив, що Олімпійський парк в Ріо-де-Жанейро ставав не лише місцем проведення змагань, але також приймав концерти та фестивалі. Однак, за його словами, в нинішніх умовах проведення подібних заходів може обернутися трагедією через невідповідність об’єктів нормам безпеки..
У свою чергу міська влада має намір оскаржити дане рішення у вищій інстанції.
Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року.
Нагадаємо, олімпійський маніфест П’єра де Кубертена продали за рекордну суму на аукціоні.
Джерело: Globo