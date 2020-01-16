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Факти / Спорт

Суд постановив закрити олімпійські об’єкти в Ріо-де-Жанейро за 48 годин

Суд Ріо-де-Жанейро постановив закрити всі олімпійські об’єкти, які були побудовані для Ігор-2016.

Об’єкти повинні бути закриті протягом 48 годин.

Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури, в якому на підставі даних контрольно-наглядового органу затверджується, що ці об’єкти не мають сертифікатів безпеки і можуть бути небезпечні для відвідувачів.

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Суддя Еуженіо Араужо зазначив, що Олімпійський парк в Ріо-де-Жанейро ставав не лише місцем проведення змагань, але також приймав концерти та фестивалі. Однак, за його словами, в нинішніх умовах проведення подібних заходів може обернутися трагедією через невідповідність об’єктів нормам безпеки..

У свою чергу міська влада має намір оскаржити дане рішення у вищій інстанції.

Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро пройшли з 5 по 21 серпня 2016 року.

Нагадаємо, олімпійський маніфест П’єра де Кубертена продали за рекордну суму на аукціоні.

Джерело: Globo

Фото: Dreamstime

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