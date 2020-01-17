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Факти / Спорт

Капітан МЮ прибув до Мілану для проходження медогляду

Англійський захисник та капітан Манчестер Юнайтед Ешлі Янг невдовзі змінить клубну прописку.

Футболіст вже прибув у розташування міланського Інтера для проходження медогляду та підписання контракту.

За 34-річного англійця нерадзуррі заплатять €1,5 млн.

Янг виступав у складі червоних дияволів з 2011 року, перейшовши з Астон Вілли. У поточному сезоні 34-річний гравець провів 18 поєдинків у футболці Манчестер Юнайтед, відзначившись одним голом і одним результативним пасом.

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Тим часом головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер вже повідомив, що новим капітаном стане захисник Гаррі Магвайр.

— Гаррі – капітан. Все говорить про те, що він лідер. Тепер пов’язку носитиме він, –  сказав Сульшер.

26-річний Магвайр перейшов в МЮ влітку 2019 року з Лестер Сіті.

Раніше Факти ICTV писали, що УЄФА змінив схему команди, щоб втиснути форварда туринського Ювентуса Криштіану Роналду у збірну року.

Джерело: Manchester United, Gianluca Di Marzio

Фото: Dreamstime

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