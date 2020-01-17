PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Лунін у дебютному матчі за Ов’єдо привіз курйозний гол у свої ворота

Український голкіпер іспанського Ов’єдо Андрій Лунін дебютував за новий клуб матчем проти Альмерії у 23-му турі Сегунди.

У першому таймі Лунін зберіг свої ворота на замку, а ось другу половину зустрічі український кіпер точно захоче стерти зі своєї пам’яті.

Спершу на 62-й хвилині у ворота Ов’єдо призначили пенальті. Лунін не вгадав кут воріт: Нуньєс пробив праворуч від себе, тоді як Лунін стрибнув в іншу сторону.

Читайте: УЄФА змінив схему команди, щоб втиснути Роналду у збірну року

А згодом Лунін вийшов зі штрафного майданчика без особливої потреби і, не порозумівшись з партнером по команді, дозволив супернику перехопити м’яч. Нуньєс таким подарунком скористався і подвоїв рахунок для Альмерії.

Ця поразка залишила Ов’єдо на 17-й сходинці другого дивізіону Іспанії.

Нагадаємо, Реал достроково розірвав контракт з Вальядолідом про оренду Андрія Луніна.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка