Бій між ірландським бійцем Конором МакГрегором та американцем Дональдом Серроне відбудеться в ніч з 18 на 19 січня у Лас-Вегасі. Зустріч в рамках турніру UFC 246 пройде на T-Mobile Arena.

Пряму трансляцію бою вітчизняні любителі змішаних єдиноборств зможуть подивитися на телеканалі Setanta Sports. Трансляція турніру розпочнеться о 5.00, однак сам бій відбудеться ближче до 6.30 ранку.

Також поєдинок у Лас-Вегасі покаже російський телеканал Рен-ТВ, британський канал BT Sport Box Office та американський ESPN+.

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Окрім бою МакГрегора та Серроне в октагоні відбудуться ще ряд цікавих поєдинків:

Голлі Голм (12-5) – Ракель Пеннінгтон (10-8)

Алексєй Олєйнік (57-12-1) – Моріс Грін (8-4)

Клаудіа Гаделья (16-4) – Алекса Грассо (11-2)

Ентоні Петтіс (22-9) – Дієго Феррейра (16-2)

Нагадаємо, бій МакГрегора та Серроне не буде титульним. Він пройде в рамках напівважкого дивізіону і буде рейтинговим.

31-річний МакГрегор раніше провів 25 поєдинків, в яких здобув 21 перемогу. Останній свій бій ірландець програв росіянину Хабібу Нурмагомедову ще у жовтні 2018 року.

На рахунку 36-річного Серроне 49 боїв, з яких 36 перемог. У своєму крайньому бою у вересні 2019 року Ковбой програв співвітчизнику Джастіну Гетджі.

Нагадаємо, на офіційній прес-конференції перед турніром UFC МакГрегор та Серроне вперше провели дуель поглядів.