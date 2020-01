Турецький голкіпер заробив вилучення за два відбитих пенальті

У 19-му турі Червоної групи третього дивізіону чемпіонату Туреччини Ушакспор на своєму полі обіграв Велішеспор з рахунком 2:0.

Футболісти Велішеспора двічі перебивали пенальті у ворота Ушакспора і жодного разу не змогли реалізувати свою спробу.

Пенальті у ворота Ушакспора арбітр призначив на 90-й хвилині матчу. Голкіпер Ерсин Айдин відбив перший одинадцятиметровий, але арбітр показав воротарю жовту картку за порушення під час відбивання пенальті.

Пенальті перебили, голкіпер знову врятував, але знову з порушенням, тому рефері матчу вилучив Айдина з поля. Воротарський светр зважився одягнути один із захисників команди і зумів відбити третій пенальті та залишити свої воротами на замку.

