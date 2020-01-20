Турецький голкіпер заробив вилучення за два відбитих пенальті

У 19-му турі Червоної групи третього дивізіону чемпіонату Туреччини Ушакспор на своєму полі обіграв Велішеспор з рахунком 2:0.

Футболісти Велішеспора двічі перебивали пенальті у ворота Ушакспора і жодного разу не змогли реалізувати свою спробу.

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Пенальті у ворота Ушакспора арбітр призначив на 90-й хвилині матчу. Голкіпер Ерсин Айдин відбив перший одинадцятиметровий, але арбітр показав воротарю жовту картку за порушення під час відбивання пенальті.

Пенальті перебили, голкіпер знову врятував, але знову з порушенням, тому рефері матчу вилучив Айдина з поля. Воротарський светр зважився одягнути один із захисників команди і зумів відбити третій пенальті та залишити свої воротами на замку.

Madness in the Turkish second tier Usakspor keeper Ersin Aydin saves a 90th min pen But he’s booked for coming off his line Pen retaken… saved! He’s booked again for leaving his line! Sent off! Defender Levent Aktug goes in goal… Saved yet again! pic.twitter.com/GAWQLSFiGU — Goal (@goal) January 20, 2020

From the Turkish 3rd division. The referee demands Velimese re-takes the penalty twice because the keeper was off his line. Each time the keeper received a booking & was therefore sent off. In steps Usakspor’s right back who saves the 3rd pen. pic.twitter.com/qe9e7LBzgx — FourFourTweet (@FourFourTweet) January 20, 2020

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Фото: Benim İşim Futbol