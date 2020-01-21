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Факти / Спорт

Рік після смерті: Нант випустив футболки в пам’ять про Еміліано Сала

21 січня 2019 року аргентинський форвард Еміліано Сала летів літаком з Франції до Вельсу, де мав грати за клуб Кардіфф Сіті. Однак літак з футболістом зник з радарів над Ла-Маншем, а через два тижні тіло футболіста виявили на глибині 60 метрів.

З тих пір пройшов рівно рік. Французький Нант, за який Сала грав до переходу у Кардіфф, в пам’ять про гравця випустив особливу форму.

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Екіпірування виконане у національних кольорах прапора Аргентини – білому та блакитному.

Всього в продаж надійшло 800 комплектів форми вартістю €80.

Всі виручені гроші Нант відправить двом аргентинським клубам, які виховали форварда.

Після загибелі футболіста Кардіфф наполягав на тому, що Нант не виконав деякі юридичні формальності для завершення угоди. Судову тяганину вирішили у ФІФА, яка винесла вердикт у справі Сала.

Джерело: FC Nantes

Фото: Getty Images

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