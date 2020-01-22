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Факти / Спорт

Екс-президент УЄФА Платіні працевлаштувався у FIFPro

Колишній президент УЄФА Мішель Платіні призначений радником президента Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro) Філіпа Піа.

— Мішель Платіні має унікальні навички спілкування, зв’язки та знання. Він завжди буде людиною, до якої прислухатимуться. Я знаю Платіні з 1972 року. Йому вдавалося просувати свої ідеї, будучи президентом УЄФА. Його завжди слухали на найвищому рівні, – зазначив президент FIFPro Філіп Піа.

Читайте: ФІФА подала позов проти Блаттера та Платіні

Француз був главою УЄФА з 2007 по 2015 рік. У жовтні 2015 року його відсторонили від будь-якої футбольної діяльності за незаконне отримання близько 2 млн швейцарських франків від тодішнього боса ФІФА Йозефа Блаттера.

Нагадаємо, термін дискваліфікації Платіні сплив у жовтні 2019 року.

Джерело: Le Parisien

Фото: Dreamstime

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