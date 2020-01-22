Екс-секретар Осасуни зізнався в участі клубу у договірних матчах

Екс-секретар іспанської Осасуни Анхель Віскай заявив в суді, що його колишній клуб брав участь в організації договірних матчів.

Мова йде про сезони-2012/13 та 2013/14, коли команда з Памплони боролася за виживання у Ла Лізі.

За словами Віская у 2013 році клуб заплатив Хетафе €400 тис. за поразку, а Бетісу €250 тис. Також Осасуна стимулювала суперників Депортіво та Сельти, з якими рохільос боролися за місце в іспанській еліті. У наступному сезоні Осасуна заплатила €250 тис. Еспаньйолу за нічию, однак це не допомогло команді з Памплони, яка вилетіла з Прімери.

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Також Віскай повідомив, що три гравці Бетіса особисто отримали гроші за участь в договірних матчах – Жорді Фігерас, Хаві Торрес та Антоніо Амайя. Наразі всі троє перебувають під слідством. Також справу відкрили проти шести колишніх керівників Осасуни та двох агентів з нерухомості, які були причетні до угоди.

Щойно Віскай дізнався, що ліга почала розслідування щодо договірних матчів, він все розповів президенту Ла Ліги Хав’єру Тебасу. Це визнання зіграло ключову роль в тому, що справа дійшла до суду.

У поточному сезоні Ла Ліги після 20-ти зіграних турів Осасуна йде на 13-му місці у турнірній таблиці.

Нагадаємо, сера Алекса Фергюсона звинуватили в організації договірного матчу Ліги чемпіонів.