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Факти / Спорт

Україна зберегла квоту команд у єврокубках на сезон-2020/21

У сезоні 2020/21 Україну представлятимуть в єврокубках п’ять команд.

Чемпіон отримає путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, віце-чемпіон — до третього кваліфікаційного раунду. Останньому для потрапляння до основної сітки необхідно буде здолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії наш представник автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.

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У Лізі Європи стартуватимуть три українських клуби. На пряму до групового етапу потрапить володар Кубка України, або бронзовий призер УПЛ, якщо трофей дістанеться команді, яка потрапить у Лігу чемпіонів.

Третя команда УПЛ (або четверта) стартуватиме у третьому раунді кваліфікації, а переможець плей-офф УПЛ — у другому.

Раніше УЄФА назвав клуб, який найбільше заробив у Лізі чемпіонів-2018/19.

Джерело: УАФ

Фото: Dreamstime

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