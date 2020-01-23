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Факти / Спорт

74-річний футболіст може потрапити у Книгу рекордів Гіннеса

Єгипетська футбольна асоціація зареєструвала трансфер 74-річного футболіста Іза Елдіна Балдера в клуб третього дивізіону країни 6 жовтня.

Футболіст та футбольна асоціація країни вже запросили реєстраторів Книги рекордів Гіннеса поспостерігати за грою футболіста у третій лізі.

Якщо Балдер вийде на поле, то стане найстаршим футболістом в історії. Наразі рекорд належить Ісааку Хайіку, який у 73 роки вийшов на поле у складі клубу четвертого дивізіону Ізраїля Іроні Ор-Єгуда у квітні 2019 року.

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Зазначимо, що Балдер не відомий виступами за жоден професійний клуб.

Найстарішим футболістом-професіоналом у світі вважається 52-річний японець Кадзуйосі Міура з Йокогами.

Раніше Факти ICTV розповідали, що на матчі Барселони оператори спіймали фаната з коханкою на гарячому.

Джерело: EFA

Фото: EFA

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