У швейцарські Лозанні завершилася зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020.

Єдину нагороду у скарбничку України приніс рівненський фристайліст Орест Коваленко, який у дисципліні біг-ейр здобув бронзову нагороду.

Третє місце Коваленко дозволило Україні потрапити у медальний залік. Таким чином наша збірна посіла 29 позицію розділивши її ще з чотирма командами.

Всього українські збірну на III зимовій Юнацькій Олімпіаді представляло 39 атлетів.

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Ще три українські спортсмена завоювали нагороди у змішаній команді спортсменів МОК, які представляють різні національні олімпійські комітети.

У фіналі хокейного турніру в форматі 3х3 зійшлися два українця – Володимир Трошкін та Денис Пасько. Трошкін виграв золото, а Пасько – срібло. Також українська пара Софія Нестерова та Артем Даренський у складі команди Team Vision виграли бронзу в змаганнях змішаних інтернаціональних команд з фігурного катання.

До речі, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд зі стрибків у висоту.

Фото: НОК України