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Факти / Спорт

Футболіста Динамо підозрюють у подружній зраді

Перуанського легіонера київського Динамо Карлоса Самбрано підозрюють у подружній зраді. Журналісти перуанської програми Magaly TV: La Firme провели розслідування, з’ясувавши, що Самбрано відпочивав на яхті у компанії кількох жінок, розпиваючи спиртні напої.

Журналісти запідозрили, що Самбрано зраджує своїй дружині Марсії Суккар, з якою уклав шлюб у 2017 році та має спільну трирічну доньку.

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Щойно інформацію про подружню зраду спортсмена почали активно розповсюджувати ЗМІ, його дружина видалила зі своєї сторінки в Instagram всі спільні фото та закрила свої сторінки у соцмережах.

Також журналісти Magaly TV: La Firme повідомили, що оточення футболіста пропонувало їм грошову винагороду за те, що сюжет про розваги на яхти не вийде в ефір.

Раніше Факти ICTV писали, що зірка АПЛ зраджував дружині з кількома жінками.

Джерело: Libero

Фото: Dynamo Kyiv

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