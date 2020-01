На музичній премії Grammy вшанували пам’ять Кобі Брайанта

Церемонія вручення найпрестижнішої музичної премії Grammy 2020 у Лос-Анджелесі розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про легендарного баскетболіста Кобі Брайанта, який загинув 26 січня в авіакатастрофі.

Церемонія вручення премії пройшла у Staples Center, де грає Лос-Анджелес Лейкерс, за який Брайант провів 20 сезонів.

Співачка та ведуча премії Аліша Кіз у своїй промові зазначила, що зараз вони з розбитими серцями стоять у будинку, який спорудив Брайант.

— Кобі Брайант, його дочка і всі, хто розбилися, в наших серцях, і я закликаю всіх подумати про них, поділитися своєю підтримкою і силами з сім’ями загиблих. Ніколи не думала, що так доведеться почати шоу. І я хочу зробити хоч щось, що зможе показати те, що ми відчуваємо зараз, – сказала зі сцени Кіз.

“We are literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built.” Host @aliciakeys pays tribute to Kobe Bryant, his daughter and their family during her opening monologue at the #Grammys https://t.co/0BNpfw9wWV pic.twitter.com/9VzWZa2M8S — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Після хвилини мовчання співачка разом з американським гуртом Boyz II Men виконали композицію It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.

“We love you Kobe.” @aliciakeys and Boyz II Men sing in tribute to Kobe Bryant and his family at the opening of the #Grammys https://t.co/kk0nIau0ee pic.twitter.com/v3KpXSkvyW — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи разом з Кобі Брайантом загинуло ще вісім осіб, серед яких 13-річна донька баскетболіста Джіанна-Марія.

Смерть Брайанта стала справжнім шоком для його колишніх партнерів, тих, хто його знав особисто, та фанатів. Весь світ сумує у зв’язку з загибеллю Кобі Брайанта. Свої співчуття висловили українські спортсмени.

Скріншот: The Hollywood Reporter