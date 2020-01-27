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Визначилися учасники 1/4 фіналу Australian Open 2020

На Australian Open 2020 відіграли всі матчі 1/8 фіналу турніру, за підсумками яких визначилися цьогорічні чвертьфіналісти у жінок та чоловіків.

На цій стадії змагань відбудуться наступні матчі:

Чоловіки:

  • Рафаель Надаль (Іспанія) – Домінік Тім (Австрія)
  • Александр Звєрєв (Німеччина) – Станіслас Ваврінка (Швейцарія)
  • Тенніс Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцарія)
  • Мілош Раоніч (Канада) – Новак Джокович (Сербія)

Жінки:

  • Ешлі Барті (Австралія) – Петра Квітова (Чехія)
  • Софія Кенін (США) – Унс Жабер (Туніс)
  • Аннетт Контавейт (Естонія) – Сімона Халеп (Румунія)
  • Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – Анастасія Павлюченкова (Росія)

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Матчі 1/4 фіналу Australian Open 2020 відбудуться завтра, 28 січня. Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку на стадії третього кола турніру, поступившись іспанській тенісистці Гарбіньї Мугурусі.

Фото: Dreamstime

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