Визначилися учасники 1/4 фіналу Australian Open 2020

На Australian Open 2020 відіграли всі матчі 1/8 фіналу турніру, за підсумками яких визначилися цьогорічні чвертьфіналісти у жінок та чоловіків.

На цій стадії змагань відбудуться наступні матчі:

Чоловіки:

Рафаель Надаль (Іспанія) – Домінік Тім (Австрія)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Станіслас Ваврінка (Швейцарія)

Тенніс Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцарія)

Мілош Раоніч (Канада) – Новак Джокович (Сербія)

Жінки:

Ешлі Барті (Австралія) – Петра Квітова (Чехія)

Софія Кенін (США) – Унс Жабер (Туніс)

Аннетт Контавейт (Естонія) – Сімона Халеп (Румунія)

Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – Анастасія Павлюченкова (Росія)

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Матчі 1/4 фіналу Australian Open 2020 відбудуться завтра, 28 січня. Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку на стадії третього кола турніру, поступившись іспанській тенісистці Гарбіньї Мугурусі.