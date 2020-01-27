Визначилися учасники 1/4 фіналу Australian Open 2020

На Australian Open 2020 відіграли всі матчі 1/8 фіналу турніру, за підсумками яких визначилися цьогорічні чвертьфіналісти у жінок та чоловіків.
На цій стадії змагань відбудуться наступні матчі:
Чоловіки:
- Рафаель Надаль (Іспанія) – Домінік Тім (Австрія)
- Александр Звєрєв (Німеччина) – Станіслас Ваврінка (Швейцарія)
- Тенніс Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцарія)
- Мілош Раоніч (Канада) – Новак Джокович (Сербія)
Жінки:
- Ешлі Барті (Австралія) – Петра Квітова (Чехія)
- Софія Кенін (США) – Унс Жабер (Туніс)
- Аннетт Контавейт (Естонія) – Сімона Халеп (Румунія)
- Гарбінє Мугуруса (Іспанія) – Анастасія Павлюченкова (Росія)
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Матчі 1/4 фіналу Australian Open 2020 відбудуться завтра, 28 січня. Відкритий чемпіонат Австралії триватиме до 2 лютого.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку на стадії третього кола турніру, поступившись іспанській тенісистці Гарбіньї Мугурусі.