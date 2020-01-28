У гелікоптері Кобі Брайанта не було чорної скриньки

На місці авіакатастрофи вертольоту Sikorsky S-76, в якому розбився легендарний баскетболіст НБА Кобі Брайант та ще вісім осіб, серед яких його 13-річна донька, не виявили бортового самописця.

За словами представника Національної ради транспортної безпеки, пілот використовував iPad, на якому були дані про прокладений маршрут, погодні умови та інша інформація, яка буде використана під час розслідування катастрофи.

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Кобі Брайант загинув у віці 41 року в результаті авіакатастрофи приватного вертольоту неподалік Лос-Анджелеса в містечку Калабасас.

Раніше Факти ICTV писали, що стали відомі імена всіх жертв авіакатастрофи гелікоптера Sikorsky S-76.