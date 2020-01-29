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Факти / Спорт

Він повинен померти! Фанати МЮ напали на будинок віце-президента клубу

Поліція графства Чешир розслідує напад у вівторок ввечері на будинок Еда Вудворда, який є виконавчим віце-президентом Манчестер Юнайтед.

Правоохоронці зазначили, що в результаті нападу ніхто не постраждав – у будинку нікого не було.

В мережі з’явилися кадри атаки – на них вболівальники кидають у маєток Вудворда фаєри і димові шашки. У підписі до відео сказано: Ед Вудворд повинен померти.

За даними британських ЗМІ, в атаці на будинок віце-президента червоних дияволів брали участь 20-30 осіб.

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Окрім використання фаєрів та шашок, фанати заляпали ворота Вудворда червоною фарбою.

У МЮ відреагували на подію, випустивши наступну заяву:

— Сьогодні ввечері футбольний клуб Манчестер Юнайтед дізнався про інцидент біля будинку одного з наших співробітників. Ми знаємо, що футбольний світ об’єднається з нами. Ми співпрацюємо з поліцією Манчестера, щоб встановити особи винуватців цієї необгрунтованої атаки.

1 лютого фанати МЮ планують акцію протесту проти сім’ї Глейзерів і Вудворда на матчі 25-го туру АПЛ проти Вулвергемптона.

Раніше Факти ICTV писали, що в Англії заарештували фанатів за гомофобні та расистські кричалки.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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