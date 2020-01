Поліція графства Чешир розслідує напад у вівторок ввечері на будинок Еда Вудворда, який є виконавчим віце-президентом Манчестер Юнайтед.

Правоохоронці зазначили, що в результаті нападу ніхто не постраждав – у будинку нікого не було.

В мережі з’явилися кадри атаки – на них вболівальники кидають у маєток Вудворда фаєри і димові шашки. У підписі до відео сказано: Ед Вудворд повинен померти.

“Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees… Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.”pic.twitter.com/bexuq6cfhu

— Goal (@goal) January 28, 2020