Визначилися учасники 1/2 фіналу Australian Open 2020

На Australian Open 2020 відіграли всі матчі 1/4 фіналу турніру, за підсумками яких визначилися цьогорічні півфіналісти у жінок та чоловіків.
На цій стадії змагань відбудуться наступні матчі:
Жінки:
- Сімона Халеп – Гарбінє Мугуруса
- Ешлі Барті – Софія Кенін
Чоловіки:
- Роджер Федерер – Новак Джокович
- Домінік Тім – Александр Зверєв
Матчі за вихід до фіналу першого в році турніру серії Grand Slam – Australian Open відбудуться завтра, 30 січня.
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Минулорічними переможцями Australian Open є сербський тенісист Новак Джокович та японка Наомі Осака.
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку на стадії третього кола турніру, поступившись іспанській тенісистці Гарбіньї Мугурусі.