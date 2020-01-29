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Визначилися учасники 1/2 фіналу Australian Open 2020

На Australian Open 2020 відіграли всі матчі 1/4 фіналу турніру, за підсумками яких визначилися цьогорічні півфіналісти у жінок та чоловіків.

На цій стадії змагань відбудуться наступні матчі:

Жінки:

  • Сімона Халеп – Гарбінє Мугуруса
  • Ешлі Барті – Софія Кенін

Чоловіки:

  • Роджер Федерер – Новак Джокович
  • Домінік Тім – Александр Зверєв

Матчі за вихід до фіналу першого в році турніру серії Grand Slam – Australian Open відбудуться завтра, 30 січня.

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Минулорічними переможцями Australian Open є сербський тенісист Новак Джокович та японка Наомі Осака.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна зачохлила ракетку на стадії третього кола турніру, поступившись іспанській тенісистці Гарбіньї Мугурусі.

Фото: Dreamstime

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