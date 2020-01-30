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Факти / Спорт

Футболісти Баварії побилися на тренуванні

На тренуванні мюнхенської Баварії сталася невеличка бійка між хавбеком Леоном Горецка та захисником Джеромом Боатенгом.

Інцидент стався під час двосторонньої гри – півзахисник в’їхав у партнера шипами, хоча м’яча не було й близько. Боатенг не на жарт розлютився і вдарив Леона по обличчю.

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У сутичку довелося швидко втрутитися Роберту Левандовські, який розняв чоловіків. А головний тренер команди Ганс-Дітер Флік провів з футболістами виховну роботу.

Варто відзначити, що футболісти швидко владнали конфлікт. Боатенг запостив в Twitter спільні фото з Горецкі, підписавши пост: Термінові новини! Між нами все відмінно, можете розслабитися!

Такі ж фото з’явилися на сторінці Горецка.

Футболісти разом грають у Баварії з 2018 року після переходу Горецкі з Шальке в Баварію.

Нагадаємо, Боруссія Дортмунд розгромила Кельн у 19-му турі Бундесліги.

Джерело: Bild

Фото: Dreamstime

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