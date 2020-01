На тренуванні мюнхенської Баварії сталася невеличка бійка між хавбеком Леоном Горецка та захисником Джеромом Боатенгом.

Інцидент стався під час двосторонньої гри – півзахисник в’їхав у партнера шипами, хоча м’яча не було й близько. Боатенг не на жарт розлютився і вдарив Леона по обличчю.

У сутичку довелося швидко втрутитися Роберту Левандовські, який розняв чоловіків. А головний тренер команди Ганс-Дітер Флік провів з футболістами виховну роботу.

There was a brawl in training today: Goretzka went into a challenge & fouled Boateng without the ball. The latter reacted and hit Goretzka with his hand to the face.

Robert Lewandowski was first to jump in and pull Boateng away. Flick then intervened and talked to Boateng [Bild] pic.twitter.com/KTvgVoadmz

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 29, 2020