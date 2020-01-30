Клопп: Довірив би гравцям Ліверпуля своїх дітей, вони – старші

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп на прес-конференції після матчу 18-го туру АПЛ проти Вест Гема розповів, наскільки довіряє своїм футболістам.

Команда здобула результат, але в деяких моментах під час матчу не завжди виглядала переконливо. Німець поскаржився на недостатню концентрацію.

— Я б довірив цим хлопцям своїх дітей. Я довіряю їм на 100%, але в деяких ситуаціях вони все ще роблять безглузді помилки. Це не має нічого спільного з мотивацією. Просто залишатися зосередженим, коли на вас постійно лежить тягар відповідальності – це так складно. Скільки років моїм дітям? Вони старші за моїх гравців, тому й довірив би, – сказав Клопп.

Klopp: “I would trust my players with my kids!” Reporter: “How old are your kids?” Klopp: “Older than my players… That’s why I would trust them with them” pic.twitter.com/lvh12rOewU — Hayters TV (@HaytersTV) January 29, 2020



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Ліверпуль у поточному сезоні АПЛ обіграв кожну команду, з якою грав. Після 24-х турів мерсисайдці посідають перше місце у турнірній таблиці, маючи в активі 70 очок і йдуть з відривом від найближчого переслідувача Манчестер Сіті на 19 очок.

Нагадаємо, у перенесеному матчі 18-го туру АПЛ Ліверпуль обіграв Вест Гем Юнайтед.