Боксера Редкача позбавили ліцензії та наклали штраф за укус суперника

Атлетична комісія штату Нью-Йорк на рік позбавила ліцензії українського боксера Івана Редкача за укус американця Денні Гарсії під час поєдинку.

Під час бою Редкач вкусив Гарсію за плече. Американець поскаржився рефері на неспортивну поведінку опонента, але той вирішив не зупиняти бій.

Пізніше комісія розглянула епізод і вирішила вжити заходів. За рішенням Атлетичної комісії Редкач оштрафований на суму в $10 тис., позбавлений гонорару за бій та боксерської ліцензії терміном на один рік.

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Українець може оскаржити ухвалене рішення в установленому порядку.

Поєдинок відбувся 26 січня на арені Barclays Center в Брукліні. Бій тривав 12 раундів і завершився перемогою Гарсії одноголосним рішенням суддів (118:110, 117:111, 117:111).

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Фото: Boxing Scene