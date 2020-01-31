ЛеБрон Джеймс набив тату в пам’ять про Кобі Брайанта

Нападник Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс зробив татуювання, яке присвятив легендарному Кобі Брайанту, який загинув в авіакатастрофі 26 січня 2020 року.

ЛеБрон набив на лівому стегні зображення Чорної мамби. Поки малюнок ще чітко не видно, адже він покритий захисною плівкою.

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Однак видання TMZ припускає, що на малюнку написано: Kobe 4 Life.

LeBron James Reveals Kobe Bryant Tribute Tattoo https://t.co/oIEYxlIW6u via @TMZ — Jason Jones (@mr_jasonjones) January 30, 2020

Також в пам’ять про Брайанта зробив татуювання форвард Лейкерс Ентоні Девіс. Обом баскетболістам наносила малюнок відомий у Лос-Анджелесі майстер тату Ванеса Аурелія.

Чорна мамба – прізвисько Брайанта, який провів в Лейкерс 20 сезонів.

41-річний Кобі Брайант загинув в авіакатастрофі приватного літака Sikorsky S-76 поблизу Лос-Анджелеса. Разом з ним загинуло ще 8 осіб, які були на борту, серед яких донька баскетболіста Джіанна.