В ніч з 2 на 3 лютого на Hard Rock Stadium в Маямі відбулася фінальна гра за звання чемпіона НФЛ — Супербоул 2020. Вперше за 50 років тріумфаторами стали Канзас-Сіті Чіфс, які закамбечили у матчі проти Сан-Франциско Форті Найнерс у четвертій чверті.

Супербоул вже давно не лише спортивна гра, а одне з найпопулярніших шоу та наймасштабніших подій року у США. Кіностудії та компанії готові платити шалені гроші за показ трейлерів та рекламних роликів.

Факти ICTV зібрали всі трейлери блокбастерів, мультфільмів та серіалів, які показали під час Супербоулу 2020.

Чорна вдова

Один з приквелів Месників, який присвячений передісторії Чорної вдови – спецагента КГБ Наташі Романової.

— Месники не завжди були моєю родиною, – говорить у тизері Наташа.

В українському прокаті з 30 квітня.

Сокіл та Зимовий Солдат, Ванда/Віжн, Локі

Сокіл та Зимовий Солдат – серіал про пригоди Сема Вілсона (Сокола) та Баки Барнса (Зимового Солдата). В фіналі Месників: Завершення Капітан Америка передав Соколу свій щит – тепер Сем має довести, що гідний його. Барнс, натомість, намагається жити нормальним життям.

Ванда/Віжн – серіал про стосунки Червоної Відьми та Віжна, сюжет розгортається після фільму Месники: Завершення.

Дивіться: Танці на пілоні та латина: виступ Шакіри та Дженніфер Лопес на Супербоулі 2020

Локі – серіал про брата Тора – Локі. Події розгортаються в альтернативному часовому проміжку, коли Локі втік з Камнем безкінечності.

Дата виходу на Disney+: серпень 2020 року, 2020 рік, весна 2021 року.

007: Не час помирати

25-й фільм про Джеймса Бонда презентують як абсолютно нову главу в історії спецагента 007. Короткочасний спокій Бонда перериває нове термінове завдання, де ставки знову надто високі. Суперагент кидає виклик найвпливовішим гравцям злочинного світу і викриває підступні змови.

В українському прокаті з 10 квітня.

Форсаж-9: Нестримна сага

Домінік Торетто залягає на дно — живе спокійним життям з подругою та виховує сина. Та доля має на нього інші плани. Дитину викрадає кібертерористка Сайфер, мріючи про помсту Торетто.

В українському прокаті з 21 травня.

Кращий стрілець: Меверік

Продовження фільму Топ Ган, який вийшов в 1986 році. Піт Меверік Мітчелл досі один з найкращих льотчиків-випробувачів ВМС США. Він вирішує стати новим інструктором льотного училища, в якому навчається син його напарника, який загинув в попередній частині.

В українському прокаті з 16 липня.

Тихе місце 2

Друга частина хоррору про світ, який захопили монстри із загостреним слухом. Єдиний спосіб врятуватися від них – не видавати жодного звуку.

В українському прокаті з 19 березня.

Мулан

Історія про безстрашну молоду дівчину, яка видає себе за чоловіка, щоб вступити до лав армії. Вона прагне допомогти протистояти Північним загарбникам, що насуваються на Китай.

В українському прокаті з 26 березня.

Людина-невидимка

Фільм жахів від режисера трилеру Стем Лі Воннела. Головна героїня йде від свого бойфренда-абьюзера, після чого той покінчує життя самогубством. Дівчині здається, що він продовжує переслідувати її і після смерті, проте їй ніхто не вірить.

В українському прокаті з 27 лютого.

Мисливці

1977 рік. Звичайні мешканці Нью-Йорка об’єднуються, щоб вистежувати і вбивати нацистів, які уникли покарання після Другої світової війни і живуть тепер у США.

Прем’єра на Amazon Prime Video 21 лютого 2020 року.

Їжак Сонік

Щоб врятувати планету відважний їжак Сонік телепортувався до США. Стрибок напруги після того, як Сонік приземлився на Землю, призвів до зникнення електрики на всьому Північно-Західному узбережжі країни, що не пройшло повз увагу Пентагону.

В українському прокаті з 14 лютого.

Посіпаки 2

Продовження пригод посіпак та ще один приквел Нікчемного я. У цій частині розкажуть про першу зустріч героя з міньйонами.

В українському прокаті з 2 липня.

Губка Боб: Втеча Губки

Фільм є приквелом до мультсеріалу. В ньому буде показано, як Губка Боб зустрів своїх друзів у Таборі Корал. Однак, в цей час Посейдон викрав равлика Гері і відправив його у загублене місто Атлантик-Сіті.

В українському прокаті з 4 червня.

Раніше Факти ICTV писали, що президент США Дональд Трапм привітав не той штат з перемогою у Супербоулі.