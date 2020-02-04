Боєць UFC Колбі Ковінгтон викликав на боксерський бій американського репера 50 Cent.

Ковінгтон став гостем шоу Аріеля Хельвані, де і зробив свою заяву.

— Я хочу провести боксерський бій знаменитостей. Я збираюся зав’язати одну зі своїх рук за спиною і битися з 50 Cent. Я готовий поставити $1 млн власних заощаджень на цю зустріч, – заявив Ковінгтон.

Боєць також додав, що у випадку перемоги пожертвує виграні кошти військам США.

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У грудні 31-річний Ковінгтон у титульно поєдинку на UFC 245 програв нокаутом Камару Усману. Після бою 50 Cent в Instagram назвав Колбі “расистським шматком лайна” і посміявся над зламаною щелепою спортсмена.

Нагадаємо, минулого року канадський співак Джастін Бібер викликав на бій в октагоні голлівудського актора Тома Круза.