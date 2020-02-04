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Факти / Спорт

Фанати Ліверпуля просять клуб підписати на 5 матчів Джеррарда

Вболівальники Ліверпуля почали у Twitter масово просити клуб підписати на 5 матчів легенду клуба та наставника Рейнджерс Стівена Джеррарда, щоб той отримав свою золоту медаль АПЛ.

Стивен Джеррард

Після чергової осічки Манчестер Сіті відрив лідера Ліверпуля від найближчого переслідувача складає 22 очки. Для перемоги в АПЛ мерсисайдцям залишається здобути шість перемог у 13 матчах. Для Ліверпуля це буде перший титул АПЛ за 30 років.

Ліверпуль потенційно може оформити чемпіонство в гостях у принципових суперників – Евертона або Манчестер Сіті. Однак сам трофей команда зможе отримати лише після гри проти Челсі на Енфілді 9 травня.

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Оскільки ймовірність перемоги червоних в АПЛ дуже висока, ряд прихильників мерсисайдців почали масово поширювати твіти з закликом повернути в команду Джеррарда.

Очевидно, що, як гравець Джеррард вже не повернеться в команду, скоріше він у майбутньому спробує виграти титул з Ліверпулем як менеджер.

Сам Джеррард нещодавно заявив, що перемога Ліверпуля в АПЛ допоможе йому забути один з найтемніших днів в його кар’єрі, коли він посковзнувся у матчі з Челсі і це вартувало для команди титулу.

До речі, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп буде дивитися  по ноутбуку перегравання матчу 1/16 фіналу Кубка Англії між Ліверпулем та Шрусбері Таун.

ДжерелоSport Bible

Фото: Dreamstime

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