Фанати Ліверпуля просять клуб підписати на 5 матчів Джеррарда

Вболівальники Ліверпуля почали у Twitter масово просити клуб підписати на 5 матчів легенду клуба та наставника Рейнджерс Стівена Джеррарда, щоб той отримав свою золоту медаль АПЛ.

Після чергової осічки Манчестер Сіті відрив лідера Ліверпуля від найближчого переслідувача складає 22 очки. Для перемоги в АПЛ мерсисайдцям залишається здобути шість перемог у 13 матчах. Для Ліверпуля це буде перший титул АПЛ за 30 років.

Ліверпуль потенційно може оформити чемпіонство в гостях у принципових суперників – Евертона або Манчестер Сіті. Однак сам трофей команда зможе отримати лише після гри проти Челсі на Енфілді 9 травня.

Оскільки ймовірність перемоги червоних в АПЛ дуже висока, ряд прихильників мерсисайдців почали масово поширювати твіти з закликом повернути в команду Джеррарда.

Sign him and play him just for the last home game vs Chelsea. Where he fell down he picks himself up — Sammy Liddell (@sammyliddell929) February 2, 2020

I had this convo with a few of the lads,saying we’d love Stevie to come back as a player for the remaining games and get to lift the Cup — Liam Hennelly (@HennellyLiam) February 2, 2020

Ohh how I’d love to see him playing the final games of the season and lift the trophy he wanted the most… — Rvmp (@kandooz1) February 2, 2020

We need to start petition — Ina Yogol (@aseabdi) February 2, 2020

Очевидно, що, як гравець Джеррард вже не повернеться в команду, скоріше він у майбутньому спробує виграти титул з Ліверпулем як менеджер.

Сам Джеррард нещодавно заявив, що перемога Ліверпуля в АПЛ допоможе йому забути один з найтемніших днів в його кар’єрі, коли він посковзнувся у матчі з Челсі і це вартувало для команди титулу.

До речі, головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп буде дивитися по ноутбуку перегравання матчу 1/16 фіналу Кубка Англії між Ліверпулем та Шрусбері Таун.

