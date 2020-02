Футболісти Баварії перетворили калюжу на атракціон

Баварія готується до протистояння в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти Хоффенхама, який відбудеться 5 лютого.

Попри плідні та насичені тренування футболісти мюнхенського клубу знайшли час для веселощів, а посприяли їм у цьому погодні умови. Через зливу біля кромки тренувального поля утворилася величезна калюжа.

Футболісти кумедно поковзалися у калюжі, перетворивши її на водяну гірку і, вочевидь неабияк шокували місцевого агронома після таких забігів.

Our boys are making the best of some miserable weather in Munich How fun does this look?! #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/NXfOSA9eD2

— FC Bayern English (@FCBayernEN) February 3, 2020