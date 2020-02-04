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Факти / Спорт

Футболісти Баварії перетворили калюжу на атракціон

Баварія готується до протистояння в рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини проти Хоффенхама, який відбудеться 5 лютого.

Попри плідні та насичені тренування футболісти мюнхенського клубу знайшли час для веселощів, а посприяли їм у цьому погодні умови. Через зливу біля кромки тренувального поля утворилася величезна калюжа.

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Футболісти кумедно поковзалися у калюжі, перетворивши її на водяну гірку і, вочевидь неабияк шокували місцевого агронома після таких забігів.

У чемпіонаті Німеччини Баварія вирвалася на першу сходинку, обійшовши РБ Лейпциг, який у крайньому турі розписав нічию з менхенгладбахською Борусією.

Нагадаємо, нещодавно на тренуванні мюнхенської Баварії сталася невеличка бійка між Леоном Горецка та Джеромом Боатенгом.

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