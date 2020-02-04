Одягнув на себе гаманець: Мейвезер відвідав Супербоул в дивному вбранні

Непереможний екс-чемпіон світу з боксу у п’яти вагових категоріях Флойд Мейвезер відвідав Супербоул 2020 в дуже екстравагантному вбранні.

Спортсмен прийшов на шоу у куртці від Louis Vuitton вартістю $6,5 тис. Особливістю куртки є те, що в неї вшито відразу чотири сумки цього ж бренду – три спереду та одна ззаду.

View this post on Instagram A post shared by Floyd Mayweather (@floydmayweather) on Feb 2, 2020 at 5:05pm PST

Мейвезер виклав свій образ в Instagram, в якому він був на трибунах Hard Rock Stadium у Маямі, але його підписники не оцінили вбрання боксера. Одні користувачі писали, що саме так виглядають великі гроші, а інші, що боксер одягнув на себе гаманець.

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За свою боксерську кар’єру Мейвезер заробив $927 млн.

Перемогу у Супербоулі вперше з 1969 року здобули Канзас-Сіті Чіфс, які зробили неймовірний камбек у четвертій чверті проти Сан-Франциско Форті Найнерс.

До речі, під час матчу за Супербоул один з вболівальників заснув на стадіоні. Його сон назвали найдорожчим в історії.