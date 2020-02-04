Керівник Дипломованого інституту управління (CMI) Енн Франк виступила з ініціативою обмежити для співробітників компанії спілкування на роботі на тему футболу.
На думку жінки, подібні розмови обмежують права далеких від світу спорту співробітниць компаній.
— Багато жінок відчувають себе обділеними. Вони не стежать за такими видами спорту, як футбол та крикет, і їм не подобається, коли їх змушують говорити про спорт або, навпаки, не втягують в бесіду. Я нічого не маю проти любителів спорту, це здорово. Але проблема в тому, що багато людей не є прихильниками спорту, – заявила Франк.
Франк не вважає, що розмови про спорт повинні бути заборонені повністю.
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Вона зазначила, що менеджери повинні зробити все, що кожен працівник у їхньому колективі відчував себе комфортно.
Раніше Факти ICTV писали, що Міжнародна федерація легкоатлетичних асоціацій (World Athletics) тимчасово заборонила використання нових технологій у виробництві взуття.