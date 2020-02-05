Фанат Ньюкасла на радощах зняв штани перед камерою після голу команди (18+)

Ньюкасл Юнайтед обіграв Оксфорд Юнайтед у переграванні матчу четвертого раунду Кубка Англії з рахунком 3:2.

Матч видався досить драматичним. Команда третього дивізіоні зрівняла рахунок на 94 хвилині і гру перевели в овертайм. Справа йшла до серії пенальті, але на 116 хвилині матчу французький форвард сорок Аллан Сен-Максімен забив диво-гол після сольного проходу.

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Француз побіг до трибуни з фанатами, щоб відсвяткувати взяття воріт суперника разом з ними. Однак один з вболівальник свою радість від взяття воріт продемонстрував досить своєрідно – чоловік спустив штани і став розмахувати своїм статевим органом.

Відео поведінки фаната можна подивитися тут.

В наступному турі Кубка Англії Ньюкасл зіграє з клубом Чемпіоншипа Вест Бромвіч Альбіон.

Нагадаємо, Ліверпуль завдяки автоголу пройшов до 1/8 фіналу Кубка Англії.