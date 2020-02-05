Український боксер у надважкій вазі Олександр Усик опублікував в своєму Instagram вірш, який адресував “голослівним хлопцям”.

Вірш наводиться мовою оригіналу:

Может я и обезьяна, так твердит один осел, Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой. Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои, На словах ты терминатор, а по сути первый блин. Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить, А то больно будет это, будет тяжко заходить. Голословные ребята научитесь говорить, А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.

У дописі до посту Усик написав: На словах він Лев Толстой, а насправді холостий. Мир усім.

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Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко відповів віршем на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.