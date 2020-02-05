Український боксер у надважкій вазі Олександр Усик опублікував в своєму Instagram вірш, який адресував “голослівним хлопцям”.
Вірш наводиться мовою оригіналу:
Может я и обезьяна, так твердит один осел,
Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.
Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,
На словах ты терминатор, а по сути первый блин.
Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,
А то больно будет это, будет тяжко заходить.
Голословные ребята научитесь говорить,
А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.
У дописі до посту Усик написав: На словах він Лев Толстой, а насправді холостий. Мир усім.
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Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко відповів віршем на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.