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На словах він Лев Толстой: Усик написав вірш про хейтерів

Український боксер у надважкій вазі Олександр Усик опублікував в своєму Instagram вірш, який адресував “голослівним хлопцям”.

Вірш наводиться мовою оригіналу:

Может я и обезьяна, так твердит один осел,

Ты прости меня за слово, без обиты ты ковбой.

Сильны бороду ты носишь мышцы крепкие твои,

На словах ты терминатор, а по сути первый блин.

Всех пугаешь пистолетом не забудь мушку спилить,

А то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята научитесь говорить,

А еще лучше учитесь не болтать, а сотворить.

У дописі до посту Усик написав: На словах він Лев Толстой, а насправді холостий. Мир усім.

 

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На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем.

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Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко відповів віршем на критику, яка обрушилася на нього після публікації відео з російським спецназом.

Фото: Dreamstime

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