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Факти / Спорт

Почеттіно очолить Атлетіко в разі відставки Сімеоне – The Telegraph

Атлетико Мадрид вивчає можливість запрошення на пост наставника команди аргентинського фахівця та екс-тренера Тоттенгем Готспур Маурісіо Почеттіно в разі відставки в кінці сезону нинішнього коуча Дієго Сімеоне.

Спортивний директор матрацників Андреа Берта – великий шанувальник роботи Почеттіно. У січні Маурісіо під час презентації La Liga TV зазначив, що його наступним місцем роботи точно буде Англія чи Іспанія.

Почеттіно хотів би залишитися в АПЛ через напружену конкуренцію серед 20 команд, хоча Атлетіко – також приваблива локація для тренерів. Вони можуть відставати від Барселони та Реала, але кандидати в тренери зможуть попрацювати на Ванда Метрополітано з такими футболістами, як португалець Жоау Фелікс, – відзначають у виданні The Telegraph.

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Дієго Сімеоне очолює Атлетіко дев’ятий сезон поспіль. Почеттіно покинув пост наставника шпор у листопаді 2019 року після п’яти років роботи з командою.

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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