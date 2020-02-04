5 лютого на стадіоні Божуар – Луї Фонтено в Нанті в рамках 23 туру чемпіонату Франції відбувся матч ПСЖ – Нант.
Зустріч закінчилася з рахунком 2:1.
Першим відзначився на 29-й хвилині Мауро Ікарді і забив гол у ворота Нанта.
У другому таймі, на 57-й хвилині, захисник Тіло Керер забив другий м’яч.
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На 68-й хвилині Моузесу Симону вдалося забити гол у ворота ПСЖ і скоротити відставання в рахунку.
Перемога ПСЖ стала 10-ю в 11 останніх матчах. Команда впевнено лідирує в чемпіонаті, а Нант знаходиться на 10-й сходинці.
Нагадаємо, директор ПСЖ запропонував Кіліану Мбаппе новий п’ятирічний контракт.
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