Букмекери активно приймають ставки на бій між киргизкою Валентиною Шевченко та американкою Кетлін Чукагян, який відбудеться в ніч з 8 на 9 лютого на арені Toyota Center у Г’юстоні (штат Техас, США).

Спортсменки проведуть бій у найлегшій вазі в рамках турніру UFC 247. На думку букмекерів, абсолютним фаворитом протистояння є киргизька спортсменка.

Ставки на перемогу Шевченко приймають з коефіцієнтом 1,07. Тоді як успіх американки Чукагян оцінюється котируванням 14,0.

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Орієнтовний початок жіночого бою о 6.30 ранку 9 лютого за київським часом.

Бій Шевченко – Чукагян розділяє пальму першості головного поєдинку вечора з сутичкою Джона Джонса та Домініка Реєса. Фаворитом цього поєдинку є Джонс. Ставки на його перемогу оцінюються коефіцієнтом 1.21, проти 5.60 у Реєса.

Фото: UFC