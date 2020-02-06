Жеребкування ЧС-2022: коли відбудеться - дата і місце

Жеребкування групового турніру європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року відбудеться 29 листопада 2020 року. Місце та точний час події визначиться пізніше.

Відбір на Мундіаль стартує у березні 2021 року та завершиться матчами плей-оф у березні 2022 року.

В європейській зоні розіграють 13 путівок на чемпіонат світу, який вперше прийме Катар.

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Збірні розподілять на 10 груп, а їхні переможці за підсумками відбору напряму отримають перепустки на ЧС-2022. Ще три путівки розіграють 10 команд, які посіли другі місця у групах і дві найкращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/21.

Таким чином, 12 учасників спершу у стикових матчах визначать шість найкращих, а у фінальних матчах плей-оф – три найсильніші збірні, які потраплять на турнір до Катару.

Чемпіонат світу у Катарі проходитиме в період з 21 листопада по 18 грудня 2022.

Раніше стало відомо, де базуватиметься збірна України на Євро-2020.