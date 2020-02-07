Чотириразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Олександра Солдатова продовжує перебувати в НДІ Скліфосовського під наглядом лікарів.

21-річна спортсменка наразі перебуває у стані середньої тяжкості і знаходиться у психосоматичному відділенні.

Солдатовій заборонили відвідування: лише передачі та бесіди з лікарем.

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Російську гімнастку Олександру Солдатову госпіталізували 6 лютого з порізами руки. ЗМІ повідомили про спробу самогубства, але сама спортсменка пізніше спростувала цю інформацією, назвавши інцидент нещасним випадком, коли вона готувала сніданок на кухні. Також інформацію про самогубство спростувала і тренер Солдатовой.

Солдатова – чотириразова чемпіонка світу і багаторазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики.

Фото: Aleksandra Soldatova