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Факти / Спорт

Голкіпер збірної Уругваю безглуздо проштовхнув м’яч між ніг у свої ворота

У матчі відбору на Олімпійські ігри 2020 у зоні КОНМЕБОЛ зустрічалися збірна Уругваю U-23 та збірна Бразилії U-23.

Дивний епізод у матчі відбувся у першому таймі на 40-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь уругвайців.

М’яч після удару головою одного з бразильський футболістів прилетів в ноги голкіпера Ігнасіо де Арруабаррени, але футболіст його не зафіксував і незграбним рухом рукою відправив його між ніг у власні ворота.

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Де Арруабаррена намагався виправити помилку, але м’яч вже перетнув лінію воріт. Автогол зарахували на 23-річного воротаря. Сама зустріч завершилася нічийним рахунком – 1:1.

У групі відбору на Олімпіаду-2020 лідирую збірна Аргентини (3 очки), слідом йде Бразилія (2), Уругвай – на третій сходинці (1).

Раніше Факти ICTV писали, що в Бразилії футболіст вдарив ногою по голові лежачого вболівальника.

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