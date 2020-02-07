Голкіпер збірної Уругваю безглуздо проштовхнув м’яч між ніг у свої ворота

У матчі відбору на Олімпійські ігри 2020 у зоні КОНМЕБОЛ зустрічалися збірна Уругваю U-23 та збірна Бразилії U-23.

Дивний епізод у матчі відбувся у першому таймі на 40-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь уругвайців.

М’яч після удару головою одного з бразильський футболістів прилетів в ноги голкіпера Ігнасіо де Арруабаррени, але футболіст його не зафіксував і незграбним рухом рукою відправив його між ніг у власні ворота.

Дивіться: Турецький голкіпер заробив вилучення за два відбитих пенальті

Де Арруабаррена намагався виправити помилку, але м’яч вже перетнув лінію воріт. Автогол зарахували на 23-річного воротаря. Сама зустріч завершилася нічийним рахунком – 1:1.

#PreolimpicoEnTyCSports QUE HIZO? Uruguay y Brasil igualan 1-1 por el cuadrangular final. Mira el partido EN VIVO aca https://t.co/JFZSFa7qWt pic.twitter.com/rQC8xH9Nc6 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 6, 2020

У групі відбору на Олімпіаду-2020 лідирую збірна Аргентини (3 очки), слідом йде Бразилія (2), Уругвай – на третій сходинці (1).

Раніше Факти ICTV писали, що в Бразилії футболіст вдарив ногою по голові лежачого вболівальника.